Более 500 человек заболевших Covid-19 в Ингушетии — дети до 14 лет
Большинство заболевших Covid-19 в Ингушетии, по-прежнему, люди среднего и пожилого возраста. Среди инфицированных за весь период 523 ребенка до 14 лет.
Далее от 15 до 17 лет — 116 человек, от 18 до 35 лет — 1897.
Самое большое количество заболевших среди жителей в возрасте от 36 до 59 лет — 3197 человек, старше 60 лет — 1916.
По состоянию на 6 ноября в республике проведено 114665 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7713 впервые установленных диагноза Covid-19 (+64 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего скончалось 98 человек, выздоровело 6079 (+43 за сутки).
44 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 34.
Госпитализировано всего — 444, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 134.
529 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.