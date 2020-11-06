Коронавирус

Более 500 человек заболевших Covid-19 в Ингушетии — дети до 14 лет

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Большинство заболевших Covid-19 в Ингушетии, по-прежнему, люди среднего и пожилого возраста. Среди инфицированных за весь период 523 ребенка до 14 лет.

Далее от 15 до 17 лет — 116 человек, от 18 до 35 лет — 1897.

Самое большое количество заболевших среди жителей в возрасте от 36 до 59 лет — 3197 человек, старше 60 лет — 1916.

По состоянию на 6 ноября в республике проведено 114665 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7713 впервые установленных диагноза Covid-19 (+64 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего скончалось 98 человек, выздоровело 6079 (+43 за сутки).

44 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 34.

Госпитализировано всего — 444, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 134.

529 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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