Более 50 объектов военно-культурного наследия Ингушетии нанесено на карту проекта «Место Памяти»

В ближайшее время РВИО запустит информационную ленту с рассказом о достижениях регионов нашей страны в работе по благоустройству и сохранению памятных мест.

Информационный ресурс «МестоПамяти. РФ» является уникальной всемирной общественной платформой по сохранению памятных мест военной истории России. Проект представляет собой мировую карту памятных мест военной истории Отечества, расположенных не только в России, но и за рубежом.

Проект дает возможность каждому человеку лично принять участие в сохранении памяти и истории Отечества посредством размещения объектов на интерактивном глобусе, информации об их исторической значимости и состояния благоустройства. Каждый желающий может выступить инициатором проведения мероприятия в рамках «Места Памяти», привести его в порядок, найти единомышленников.

Проект приобрел особую значимость в связи с принятием в 2020 году Федерального закона Российской Федерации об уголовной ответственности за повреждение и уничтожение воинских памятников защитникам Отечества, расположенных в России и за рубежом.