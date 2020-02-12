Более 5 тыс. девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании в Ингушетии

И. о. министра образования и науки РИ Эсет Бокова на своей странице в «Инстаграм» обратилась к выпускникам с добрыми пожеланиями.

«Уверена, все ребята успешно справятся с этим испытанием! Желаю удачи, терпения и положительных результатов!» — пишет Эсет Бокова.

В пресс-службе регионального образовательного ведомства отметили, что с 2019 года «зачет» по итоговому собеседованию официально считается допуском ко всем остальным экзаменам. Участники, получившие «незачет», или не явившиеся, не завершившие его по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства) в основной срок, смогут пройти собеседование повторно 11 марта и 18 мая.