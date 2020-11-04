Пожар

Более 5 гектаров леса загорелось в предгорной зоне Ингушетии

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В лесу в Сунженском районе произошло возгорание, общая площадь территории, охваченной огнем, достигла 5 га, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды региона.

«Пожар произошел в Нестеровском участковом лесничестве, в 10 км от предгорного села Галашки. В 18.50 сообщение о пожаре направлено в пожарную службу.
В ликвидации возгорания задействовали весь коллектив Сунженского лесопожарного центра», — сказал представитель ведомства.

По информации сотрудника пресс-службы, около 70 сотрудников ведомства тушили огонь вручную с помощью специальных средств. Характер пожара — беглый, низовой. Он локализован.

Несмотря на это, до самого утра сотрудники Сунженского лесопожарного центра будут дежурить на участке для контроля и наблюдения.

Причины возгорания выясняются.

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