Более 5 гектаров леса загорелось в предгорной зоне Ингушетии
В лесу в Сунженском районе произошло возгорание, общая площадь территории, охваченной огнем, достигла 5 га, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды региона.
«Пожар произошел в Нестеровском участковом лесничестве, в 10 км от предгорного села Галашки. В 18.50 сообщение о пожаре направлено в пожарную службу.
В ликвидации возгорания задействовали весь коллектив Сунженского лесопожарного центра», — сказал представитель ведомства.
По информации сотрудника пресс-службы, около 70 сотрудников ведомства тушили огонь вручную с помощью специальных средств. Характер пожара — беглый, низовой. Он локализован.
Несмотря на это, до самого утра сотрудники Сунженского лесопожарного центра будут дежурить на участке для контроля и наблюдения.
Причины возгорания выясняются.