Более 4,5 тыс. жителей Ингушетии выздоровели от Covid-19
С начала пандемии Covid-19 в Ингушетии выздоровели 4585 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.
По данным на 25 сентября, в республике проведено 80222 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 5430 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+50 за сутки).
Всего умерло 83 человека.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 33 человека.
23 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего 230 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 93.
310 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.