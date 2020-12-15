Более 40% дошколят в Ингушетии не имеют возможности посещать ясельные группы

По его словам, тревожная ситуация сегодня сложилась в Ингушетии, Дагестане, Калмыкии, и Тыве.

«Здесь более 40 процентов самых маленьких дошколят пока не имеют возможности посещать ясельные группы. Соответственно, мамы малышей не имеют возможности выйти на работу», — отметил сенатор.

Как сообщил Смирнов, лишь 10 субъектов России обеспечили доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, а еще в 36 регионах достигнутый показатель составляет от 88,13 до 99,42 процента.

В ходе совещания на тему «Обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей до трех лет» парламентарий также заявил, что решение задачи обеспечения нуждающихся в местах в ясельных группах, — зона совместной ответственности федерального центра и регионов.

По его мнению, поддержка инициативы по созданию малым и средним бизнесом НКО, «оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми, способствует ликвидации очереди в детские сады для самых маленьких дошкольников».

Ранее Смирнов сообщил «Парламентской газете», что в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре разрабатывают законопроект, который даст возможность привлекать к исполнению муниципального заказа на услугу по созданию ясельных групп малый и средний бизнес.