УФССП

Более 34 млн рублей взыскали ингушские приставы в бюджет региона

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Судебные приставы Ингушетии в 2020 году взыскали и перечислили в республиканский бюджет исполнительский сбор на общую сумму свыше 34 млн рублей, сообщили в УФССП России по региону.

«Санкция в виде взыскания исполнительского сбора применяется в отношении должников, уклоняющихся от выполнения требований исполнительных документов в добровольный срок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погашенная в установленный срок задолженность не повлечет за собой дополнительных затрат.

«Во избежание ситуаций, связанных с негативными материальными последствиями, необходимо погашать основную сумму долга в установленный законом срок», — добавили в ведомстве.

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