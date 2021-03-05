Более 34 млн рублей взыскали ингушские приставы в бюджет региона

«Санкция в виде взыскания исполнительского сбора применяется в отношении должников, уклоняющихся от выполнения требований исполнительных документов в добровольный срок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погашенная в установленный срок задолженность не повлечет за собой дополнительных затрат.

«Во избежание ситуаций, связанных с негативными материальными последствиями, необходимо погашать основную сумму долга в установленный законом срок», — добавили в ведомстве.