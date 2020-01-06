Здравоохранение

Более 331 млн рублей выделено Ингушетии в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения»

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Ингушетия получит 331,5 миллиона рублей в текущем году в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров России.

Средства будут направлены на открытие республиканского психоневрологического и наркологического диспансера на 150 коек и 100 посещений в смену в Назрановском районе регионе.

В целом в субъекты России будет направлено 95 миллиардов рублей на развитие сферы здравоохранения.

В регионах СКФО Дагестан получит 475 миллионов рублей. Здесь проводится корректировка документации при строительстве первой очереди туберкулезного диспансера на 160 коек. Открытие планируется на 2021 год.

Северная Осетия за 294,5 млн рублей должна открыть в текущем году детскую клиническую больницу. Корпус на 150 посещений должен быть возведен на месте снесенного, относящегося к инфекционной больнице.

Чечня получит средства на две детских клинических больниц. Обе должны быть сданы в текущем году, выделено 448,7 млн рублей.

Ставропольский край также получил поддержку на ближайшие три года. В 2021 году в регионе должен быть построен новый корпус краевой детской клинической больницы в Ставрополе. В том же году должен пройти первый этап реконструкции и модернизации Кисловодской краевой больницы. К 2024 предполагается возвести лечебно-диагностический корпус к Ставропольскому краевому клиническому онкологическому диспансеру, отмечает «ФедералПресс».

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