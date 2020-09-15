Более 300 граммов марихуаны изъято правоохранителями у двух несовершеннолетних жителей Ингушетии

Как сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии, подростки занимались изготовлением наркотического вещества в целях личного употребления.

С места происшествия изъяты металлическая кастрюля с жидкостью белого цвета и полиэтиленовый пакет, содержавший 336 граммов марихуаны.

В отношении несовершеннолетних составлены административные материалы по ч. 1 ст. 6.9. КоАП России (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача...).

Также их родители будут привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию).