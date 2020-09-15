Более 300 граммов марихуаны изъято правоохранителями у двух несовершеннолетних жителей Ингушетии
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий накануне сотрудниками полиции на берегу реки Сунжа в городе Карабулаке задержаны и доставлены в отделение двое находившихся в состоянии наркотического опьянения несовершеннолетних местных жителей.
Как сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии, подростки занимались изготовлением наркотического вещества в целях личного употребления.
С места происшествия изъяты металлическая кастрюля с жидкостью белого цвета и полиэтиленовый пакет, содержавший 336 граммов марихуаны.
В отношении несовершеннолетних составлены административные материалы по ч. 1 ст. 6.9. КоАП России (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача...).
Также их родители будут привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию).