Наркотики

Более 300 граммов марихуаны изъято правоохранителями у двух несовершеннолетних жителей Ингушетии

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В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий накануне сотрудниками полиции на берегу реки Сунжа в городе Карабулаке задержаны и доставлены в отделение двое находившихся в состоянии наркотического опьянения несовершеннолетних местных жителей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии, подростки занимались изготовлением наркотического вещества в целях личного употребления.

С места происшествия изъяты металлическая кастрюля с жидкостью белого цвета и полиэтиленовый пакет, содержавший 336 граммов марихуаны.

В отношении несовершеннолетних составлены административные материалы по ч. 1 ст. 6.9. КоАП России (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача...).

Также их родители будут привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию).

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