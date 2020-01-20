Более 300 автомашин проверили ингушские автоинспекторы в ходе рейда

«В результате рейда правоохранителями зафиксировано 11 нарушений правил дорожного движения. К наиболее распространенным видам правонарушений, выявляемым сотрудниками полиции в ходе подобных рейдов, относятся управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушение норм светопропускания стекол, а также несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках мероприятия проведено двенадцать профилактических бесед с лицами, состоящими под административным надзором, с посещением их по месту жительства, добавили в пресс-службе.