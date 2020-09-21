Более 30 граммов марихуаны изъято у пожилого жителя Ингушетии

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, у мужчины в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 30,51 грамма марихуаны.

В тот же день на контрольно-заградительном пункте «Ангара-122» полицейскими задержан по подозрению в употреблении наркотических средств и доставлен в отделение 49-летний ранее судимый житель города Сунжи, у которого обнаружено и изъято 18,68 грамма марихуаны.

В отношении упомянутых граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК России, говорится в релизе.