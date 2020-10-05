Выплаты

Более 3 тысяч учителей Ингушетии получили выплаты за классное руководство

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Дополнительные выплаты за классное руководство начали поступать педагогам Ингушетии.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобразования, количество классных руководителей в регионе составляет 3398 человек, денежные средства перечислялись педагогам до Дня учителя.

«Мы проводим тщательный мониторинг по контролю перечисления выплат. Нужно подчеркнуть, что денежное вознаграждение для классных руководителей является вполне обоснованным, учитывая тот объем работы, который проделывают учителя в работе с учащимися», — отмечает министр образования и науки Республики Ингушетия Эсет Бокова.

Выплаты учителям за классное руководство в размере 5 тыс. рублей инициированы Президентом страны Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

Напомним, что по вопросам выплат за классное руководство в Минобрнауки Ингушетии работает горячая линия: 8(8732)22-17-92.

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