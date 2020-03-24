Коронавирус

Более 260 жителей Ингушетии направлены на самоизоляцию, двое контактировали с больным коронавирусом французом

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266 человек, прибывших в республику из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции, получили постановления о домашней самоизоляции, сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

«В связи с поступлением информации от МВД о прибывших всеми видами транспорта из заграничных поездок жителях республики, по состоянию на 17:00 мск 23 марта издано 266 постановлений об их самоизоляции на дому», — сказал представитель штаба.

По его информации, территориальные медучреждения организуют за прибывшими наблюдение. По истечении 14 дней снято наблюдение с трех человек при отсутствии какой-либо симптоматики.

Из всех помещенных в режим самоизоляции на дому, прибывшие из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран составляют 261 человек, двое находились в контакте с больным французом по авиарейсу «Москва — Казань». Им вручаются постановления об изоляции на дому, разъясняются требования по соблюдению режима, выдаются памятки с рекомендациями Роспотребнадзора по обеспечению основных принципов самоизоляции.

Информация о помещенных в условия домашней самоизоляции передается в МВД для предотвращения нарушений режима, разъяснения правовых последствий.

По состоянию на 24 марта в республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Напомним, в регионе закрыты на карантин общеобразовательные, дошкольные учреждения, спорткомплексы, перенесены на май массовые мероприятия в честь 250-летия единения с Россией, запланированные на 17 марта.

Кроме того, введен ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции (COVID-19).

По инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова, оперативный штаб организует комплексную работу по санобработке в общественных местах, в том числе в мечетях, уделяя особое внимание молельным помещениям, где по пятницам собираются тысячи прихожан.

Ингушское духовенство решило не отменять проведение коллективных и пятничных молитв в мечетях и молельных домах из-за нового коронавируса.

М. Калиматов подписал специальный указ о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В республике организованы четыре обсерватора для наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемически неблагополучных территорий по новой коронавирусной инфекции.

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