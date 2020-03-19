Более 26 тыс. энергетиков переведены на удаленный режим работы
Во исполнение приказов от 5.марта.2020 «О мерах по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» и от 16 марта «Об организации работы в условиях распространения ОРВИ» с 17 марта часть сотрудников группы компаний «Россети» работает удаленно.
Как отметили в пресс-службе группы компаний, при этом сохраняются действующие условия оплаты труда. Исключение составляет персонал, который в обязательном порядке должен находиться в офисе или на производственном объекте.
По состоянию на 19 марта на удаленный режим переведено более 26 тыс. сотрудников. По Москве этот показатель составляет 54%. Целевая задача, до 20 марта не менее 70% офисных сотрудников должны будут работать из дома.
Удаленная работа сотрудников группы компаний «Россети» организована без потери контроля над безопасностью данных и ИТ-инфраструктуры.