Более 26 тыс. энергетиков переведены на удаленный режим работы

Как отметили в пресс-службе группы компаний, при этом сохраняются действующие условия оплаты труда. Исключение составляет персонал, который в обязательном порядке должен находиться в офисе или на производственном объекте.

По состоянию на 19 марта на удаленный режим переведено более 26 тыс. сотрудников. По Москве этот показатель составляет 54%. Целевая задача, до 20 марта не менее 70% офисных сотрудников должны будут работать из дома.

Удаленная работа сотрудников группы компаний «Россети» организована без потери контроля над безопасностью данных и ИТ-инфраструктуры.