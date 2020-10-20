Более 26 граммов марихуаны изъято правоохранителями у жителя Ингушетии

В релизе отмечается, что в ночь на 20 октября на перекрестке автодорог «Сунжа — Серноводск» полицейскими была остановлена автомашина «ВАЗ-2113», под управлением 21-летнего гражданина. В ходе досмотра у пассажира, его сверстника и односельчанина, обнаружили каннабис.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).