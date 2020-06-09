Более 250 пациентов с коронавирусом проконсультировали в Ингушетии врачи из Москвы

«За время пребывания в регионе специалистам уже удалось оценить обстановку в медицинских учреждениях Ингушетии, где проводится лечение пациентов с Covid-19, и осмотреть более 250 пациентов, которым требуются специальные рекомендации. Московские коллеги помогли в разработке маршрутизации и методик лечения, начиная от госпитализации до распределения резерва медицинского персонала и оснащения больниц», — сказали в Минздраве.

Отмечается, что столичные врачи посетили в Ингушетии 6 лечебных учреждений, где находятся пациенты с коронавирусом.

«Мы приступили к работе сразу по приезде, в одну больницу приезжаем несколько раз, поскольку пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, нуждаются в постоянном наблюдении и корректировке лечения. Мы стараемся держать на контроле больных и ведем их совместно с врачами местных больниц», — передает пресс-служба слова старшего врача бригады, заместителя главного врача по хирургической помощи ГКБ имени Ерамишанцева Арнольда Маркарова.

Отметим, что по данным оперштаба региона, в Ингушетии на 8 июня зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике было инфицировано 2 368 человек, из них 198 госпитализированы.