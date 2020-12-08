Более 250 млн руб. выделено правительством России на выплату компенсаций аграриям Ингушетии

На выплаты будет выделено 926,72 млн рублей. Средства поступят в Ингушетию (257525,5 тыс. рублей), Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области, а также в Алтайский, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края.

Отмечается, что «в нынешнем сезоне аграрии из этих регионов пострадали от чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе от засухи, наводнений, проливных дождей и града. Господдержка поможет им преодолеть последствия этих катаклизмов. На компенсации, предусмотренные распоряжением, смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор агрострахования на случай гибели урожая».

Решение повысит финансовую устойчивость фермерских хозяйств, позволит им восстановить материально-техническую базу и подготовиться к предстоящим весенним полевым работам, говорится в релизе.