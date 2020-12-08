Субсидии

Более 250 млн руб. выделено правительством России на выплату компенсаций аграриям Ингушетии

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Сельхозпроизводители, потерявшие в 2020 году урожай из-за неблагоприятных погодных условий, получат компенсации от государства. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

На выплаты будет выделено 926,72 млн рублей. Средства поступят в Ингушетию (257525,5 тыс. рублей), Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области, а также в Алтайский, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края.

Отмечается, что «в нынешнем сезоне аграрии из этих регионов пострадали от чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе от засухи, наводнений, проливных дождей и града. Господдержка поможет им преодолеть последствия этих катаклизмов. На компенсации, предусмотренные распоряжением, смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор агрострахования на случай гибели урожая».

Решение повысит финансовую устойчивость фермерских хозяйств, позволит им восстановить материально-техническую базу и подготовиться к предстоящим весенним полевым работам, говорится в релизе.

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