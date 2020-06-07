Более 250 мешков мусора собрали в Ингушетии вдоль реки в рамках экологической акции
В Ингушетии волонтеры совместно с сотрудниками Минприроды региона собрали вдоль реки Асса более 250 мешков мусора в рамках акции «Вода России», сообщил СМИ и. о. министра экологии и природных ресурсов Магомед Евлоев.
«В рамках акции «Вода России» было собрано более 250 мешков мусора вдоль реки Асса, в санитарной уборке приняли участие около 300 человек. Это Всероссийская ежегодная акция по очистке берегов водных объектов России, и Ингушетия уже 4 года подряд занимает первое место в рейтинге регионов-участников. Для соблюдения установленных Роспотребнадзором норм участники были разделены на три группы в трех населенных пунктах Сунженского района — Нестеровское, Алхасты и Галашки и обеспечены средствами защиты — масками и антисептиками», — сказал Евлоев.
По его словам, для участников акции был предоставлен весь необходимый инвентарь.
Отметим, что «Вода России» — это всероссийская ежегодная акция по очистке берегов водных объектов страны.