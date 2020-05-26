Более 22 граммов «марихуаны» изъято у жителя Ингушетии
Сотрудниками полиции Малгобека накануне поздно вечером за мелкое хулиганство задержан и доставлен в отделение 46-летний горожанин, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» массой 22,92 грамма.
Как сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).
Также к данному гражданину применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится в релизе.