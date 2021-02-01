Более 200 тыс. исследований на коронавирус провели в Ингушетии с начала пандемии
К 1 февраля в Ингушетии проведено 200230 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13996 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+39 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Умерло всего 160 человек, выздоровело — 12156.
24 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 12 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.
Госпитализировано всего — 256, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 73.
427 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.