Более 200 единиц спецтехники задействовано на федеральных трассах в регионах СКФО из-за снегопада

В минувшие сутки на федеральных дорогах Ставрополья, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Дагестана было задействовано 212 единиц спецтехники и 250 дорожных рабочих. В целях повышения оперативности действий вся дорожная техника подключена к системе навигационно-диспетчерского контроля «Дортранснавигация» на базе системы ГЛОНАСС, сообщила «Ингушетии» пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Кавказ» Милана Тхамокова.

По ее словам, за вышеуказанный промежуток времени против зимней скользкости на федеральных дорогах рассыпано 7 367 тонн пескосоляной смеси. Известно, что песок повышает уровень сцепления с дорожным покрытием, а соль способствует быстрому таянию льда или снега. Такое комбинированное действие позволяет эффективно бороться с наледью на дорогах и тротуарах.

Тхамокова отметила, что в Северной Осетии сохраняется временное ограничение движения для всех видов автотранспорта до особого распоряжения на участках дорог А-161 и А-164. Это отрезки населенный пункт Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях на Транскавказской магистрали и от Владикавказа через Ларс на выезд из России на Военно-Грузинской дороге. На остальных участках автодорог во всех регионах движение не прерывалось.

В целях отслеживания температуры воздуха и поверхности асфальтобетонного покрытия, а также скорости и направления ветра на подведомственной сети установлены дорожные метеостанции.

Диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Кавказ» налажено круглосуточное взаимодействие с управлениями ГИБДД, МЧС и ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ввиду неблагоприятных погодных условий управление призывает автомобилистов избегать резких торможений и обгонов по встречной полосе, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Кавказ»: 8 (8793) 33-11-59.