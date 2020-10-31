Более 20 участников организованной группы будут судить в Ингушетии за махинации с маткапиталом

«Замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23 участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, с 2010 г. по 2012 г. участники преступного сообщества в составе должностных лиц отделения Пенсионного фонда России по Ингушетии, работников медучреждений и иных лиц на основании фиктивных документов о рождении детей получили и обналичили 115 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.

В результате противоправных действий причинен ущерб бюджету на сумму свыше 37,4 млн рублей.

Кроме того, в 2011 г. один из участников преступного сообщества путем обмана под предлогом оказания помощи в оформлении субсидий на развитие предпринимательства похитил имущество 8 жителей Республики Ингушетия на общую сумму более 8,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.