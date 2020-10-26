Строительство

Более 20 незавершенных объектов достроили в Ингушетии благодаря усилению контроля

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Количество объектов незавершенного строительства в регионе в 2020 году сократилось со 196 до 175 благодаря дополнительным мерам, принятым республиканским правительством, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Кабинета министров.

«По состоянию на начало текущего года в республике числилось 196 объектов незавершенного строительства. Но уже к октябрю в результате проведенной правительством работы динамика улучшилась, и их количество снизилось на 21 объект», — отметил представитель правительства.

По данным сотрудника пресс-службы, из них по линии регионального Минстроя балансодержателям переданы 18 объектов, по линии Минздрава и Минспорта — три.

В отношении большинства из оставшихся 175 объектов проводится процедура регистрации права собственности для определения балансодержателей, а также принимаются меры для устранения недостатков, допущенных подрядчиком при строительстве и заказчиком при приемке в эксплуатацию.

Вопросы сокращения объемов и количества объектов незавершенного строительства в республике обсуждались в правительстве на совещании у вице-премьера республики Тимура Фаттахова.

Как было отмечено, по некоторым из проектов предстоит вынести решение о целесообразности или нецелесообразности завершения строительства. По остальным на текущий момент ведутся строительные работы.

При несоблюдении подрядчиками установленных темпов и требований к качеству строительства в отношении них будут приниматься соответствующие меры.

По данным пресс-службы, сформирован реестр подрядных организаций, которые некачественно и с нарушением сроков строят социально значимые объекты в республике. Отслеживает соответствие работ графику и стандартам спецкомиссия по мониторингу строящихся объектов при правительстве республики.

В феврале этого года на совещании в Магасе, посвященном вопросам социально-экономического развития республики, полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка призвал власти Ингушетии к скорейшему решению проблем объектов незавершенного строительства. Их более 190, объем вложений в эти объекты — более 19,2 млрд рублей.

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