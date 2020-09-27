Наркотики

Более 20 кг марихуаны изъято у жителя Ингушетии

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Более 20 кг марихуаны и охотничье ружье изъяты у жителя Назрановского района Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Обыск в частном домовладении проводился на днях правоохранителями совместно с сотрудниками УФСБ по региону в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК России. У 55-летнего гражданина изъято 20 192,34 грамма марихуаны (растения и семена конопли), а также двуствольное охотничье ружье ИЖ-58МА 12 калибра.

В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228 УК России, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в релизе.

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