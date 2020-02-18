Туризм

Более 2 тыс. постоянных и сезонных рабочих мест позволит создать развитие курорта «Армхи» в Ингушетии — Калиматов

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Курорт "Армхи"

В Ингушетии строительство комплекса для всесезонного курорта «Армхи» позволит создать в республике более 2 тыс. новых рабочих мест и обеспечит до 1 млрд рублей налоговых поступлений в бюджет, сказал Глава республики Махмуд-Али Калиматов на совещании в Магасе по вопросам социально экономического развития республики под председательством полпреда Президента России в СКФО Юрия Чайки.

«На курорте «Армхи» инвестором за счет собственных средств введены в эксплуатацию ряд объектов спортивной и развлекательной инфраструктуры, однако дальнейшее увеличение туристического потока требует завершение строительства комплекса. Реализация проекта обеспечит прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в размере 1 млрд рублей, создание 700 постоянных и 1,5 тысячи сезонных рабочих мест и это не считая рабочие места в смежных секторах. В условиях низкого уровня занятости (общий уровень безработицы в республике составляет 26,8%, а регистрируемой — 9,2%), проект имеет большую социальную значимость», — сказал Калиматов.

По его словам, объем бюджетных средств, необходимых для строительства объектов первой очереди, составляет 1,8 млрд рублей, второй — 5,4 млрд рублей.

«По вопросу выделения средств федерального бюджета на строительство объектов первой очереди курорта «Армхи» имеется поручение председателя правительства России за 2018 год», — отметил Глава региона.

Напомним, «Армхи» — всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: здесь находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.

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