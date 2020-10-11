Более 1,5 тыс. ингушских школьников ознакомились с техническими возможностями МиГ-29 в ходе экскурсии
Летчики авиагруппы высшего пилотажа «Стрижи» в рамках мероприятий в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией провели экскурсию для учащихся общеобразовательных школ в аэропорту «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова.
«В аэропорту прошли дни открытых дверей для учащихся, посвящённые 250-летию вхождения Ингушетии в состав Российского государства. Школьники посмотрели истребители МиГ-29 знаменитой пилотажной группы «Стрижи», а также понаблюдали за процессом подготовки к тренировочным полетам», — сказал газете «Ингушетия» представитель аэропорта.
По его словам, экскурсантов встречал директор станции воздушного транспорта Магомед Цуров.
Пилоты ВКС и техники пилотажной группы рассказали школьникам о том, как устроен самолет и какую максимальную скорость он может набрать. Дети смогли посидеть в кабинах их боевых машин.
В общей сложности за два дня в аэропорт пришли более 1,5 тыс. человек. Экскурсию посетил и Глава республики Махмуд-Али Калиматов, чем приятно порадовал гостей и самих пилотов.
Как сообщил Калиматов, наблюдать за счастливыми лицами детишек, пришедшими посмотреть на самолеты МиГ-29, большая радость.
«Сам воспользовался возможностью посидеть за штурвалом самолета. Невероятные ощущения. Благодарю летный состав авиационной группы за приезд и участие в торжественном республиканском мероприятии», — сказал Глава Ингушетии.
Как сообщалось, «Стрижи» открыли празднование 250-летия единения Ингушетии с Россией 10 октября.
Пилоты в рамках сорокаминутной новой программы на семи истребителях МиГ-29 показали одиночный, групповой, парный и встречный пилотажи.
Программа летчиков ВКС началась с одиночного полета. Далее группа из шести бортов выполнила фигуры сложного высшего пилотажа. Экипажи показали комплекс фигур с различными перестроениями.
Летная программа включала в себя соло-пилотаж на форсажном режиме работы авиадвигателей, выполнение комплекса фигур высшего пилотажа и перестроения в различные фигуры.