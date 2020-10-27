Более 1,5 тонны спиртосодержащей продукции изъято правоохранителями Ингушетии у жителя Северной Осетии
Правоохранителями Ингушетии в минувшее воскресенье в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района для проверки остановлена автомашина «Газель», под управлением 29-летнего жителя города Моздока Северной Осетии.
В ходе проверки установлено, что в автомобиле перевозится спиртосодержащая продукция различных наименований, общим объемом более 1 570 литров, без соответствующих документов, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Автомашина доставлена в межмуниципальный отдел МВД России «Малгобекский».
В действиях водителя усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.17.2 КоАП России (незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции).
По данному факту проводится проверка.