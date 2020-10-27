Более 1,5 тонны спиртосодержащей продукции изъято правоохранителями Ингушетии у жителя Северной Осетии

В ходе проверки установлено, что в автомобиле перевозится спиртосодержащая продукция различных наименований, общим объемом более 1 570 литров, без соответствующих документов, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Автомашина доставлена в межмуниципальный отдел МВД России «Малгобекский».

В действиях водителя усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.17.2 КоАП России (незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции).

По данному факту проводится проверка.