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Более 1,5 тонны спиртосодержащей продукции изъято правоохранителями Ингушетии у жителя Северной Осетии

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Правоохранителями Ингушетии в минувшее воскресенье в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района для проверки остановлена автомашина «Газель», под управлением 29-летнего жителя города Моздока Северной Осетии.

В ходе проверки установлено, что в автомобиле перевозится спиртосодержащая продукция различных наименований, общим объемом более 1 570 литров, без соответствующих документов, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Автомашина доставлена в межмуниципальный отдел МВД России «Малгобекский».

В действиях водителя усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.17.2 КоАП России (незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции).

По данному факту проводится проверка.

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