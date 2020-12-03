Более 1,3 кг марихуаны изъято у жителей Ингушетии

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в ходе досмотра в багажном отсеке машины обнаружено и изъято 1155 грамм марихуаны и три фрагмента наркотического растения (конопля) общей массой 195 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).