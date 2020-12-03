Наркотики

Более 1,3 кг марихуаны изъято у жителей Ингушетии

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В ходе оперативно-профилактических мероприятий, правоохранителями Ингушетии накануне в городе Сунжа остановлена автомашина «ВАЗ-2106», под управлением 39-летнего жителя сельского поселения Нижний Алкун. В качестве пассажира в указанном автомобиле находился 59-летний житель сельского поселения Алхасты Сунженского района.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в ходе досмотра в багажном отсеке машины обнаружено и изъято 1155 грамм марихуаны и три фрагмента наркотического растения (конопля) общей массой 195 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).

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