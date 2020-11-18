Более 100 млн рублей выделено Ингушетии на строительство дороги и водопровода в столице республики

«Соответствующее распоряжение уже подписано. Согласно документу до конца года в регион поступят бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федеральной программы по стимулированию жилищного строительства субъектов России», - сказал представитель Минстроя.

Заместитель руководителя ведомства Муса Илиев рассказал, что ведется работа по включению объекта в государственную интегрированную информационную систему «Электронный бюджет», а также заключению соглашения с Минстроем России о предоставлении средств на строительство дороги.

«На всем протяжении дороги, согласно проекту, будет устанавливаться бетонный бортовой камень. С двух сторон предусмотрено устройство тротуаров с покрытием их плиткой. На свободных от покрытия участках общей площадью 25,8 тыс. м3 между дорогой и тротуаром предполагается озеленение», - сказал Илиев.

Замминистра добавил, что там же проложат новый водопровод общей протяженностью более 1 тыс. метров. Новая сеть закольцовывает существующие водоводы, что улучшит снабжение населения чистой питьевой водой.

Для обеспечения водоотвода проектом предусматривается ливневая канализация. Общая площадь полосы отвода составляет около 5 га. На улицах появится и освещение. На автомобильной дороге планируется устройство четырех примыканий.

По данным пресс-службы ведомства, в упомянутых новых микрорайонах на текущий момент активно ведется строительство многоквартирных домов и торгового центра.

Согласно генплану города предусмотрена полная застройка микрорайонов, по результатам которой число проживающих там людей превысит 15 тыс. человек.