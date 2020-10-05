Жилье

Более 100 МКД отремонтируют в Ингушетии в рамках региональной программы

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В рамках реализации республиканской программы  в 2020 году будет отремонтировано 102 МКД, на данный момент в 4 из них уже проведены ремонтные работы на общую сумму почти 2 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в Минстрое региона.

«На сегодняшний день во всех многоквартирных домах Малгобека работы завершены. В ходе капитального ремонта в многоквартирном жилье поменяли инженерные и технические коммуникации, обновили фасад здания и кровли, привели в порядок подвальные помещения. Вместе с тем, в республиканскую программу внесены изменения, в соответствии с которыми в программу капитального ремонта на 2020 год добавлены порядка 98 МКД», — сказал собеседник.

По его словам, в связи с этим начата соответствующая работа для реализации республиканской программы 2020 года с изменениями.

«Все предусмотренные работы по всем домам, включённым дополнительно в программу в текущем году, будут выполнены в срок», — добавили в Минстрое.

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