Экология

Более 100 мешков мусора собрали в Ингушетии вдоль реки Назранка в ходе субботника

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Очередной субботник по очистке берегов водоемов от мусора в рамках акции «Вода России» прошел у береговой линии реки Назранка, в мероприятии приняли участие около 90 человек, которые собрали более 100 мешков мусора, сообщает пресс-служба Минприроды Ингушетии. 

«Большой вклад в уборке мусора также внесли представители муниципальных органов Назрани и его административных округов. Не упустил возможности принять участие мэр города Урусхан Евлоев. Свою волонтерскую помощь оказали и представители «Единой России». Общими силами собрано более 100 мешков мусора. Очищены правый и левый берега реки в различных участках ее русла», — говорится в сообщении.

Также была произведена очистка территории от сухих поваленных деревьев и ветвей, добавили в пресс-службе.

Напомним, что «Вода России» — это Всероссийская экологическая акция по очистке берегов водоемов от мусора. Она проходит ежегодно во всех регионах в течение весны, лета и осени. Ингушетия, благодаря массовости проводимых субботников, 4 года подряд заняла первое место в рейтинге регионов-участников. Рассчитываем на победу и в пятый раз.

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