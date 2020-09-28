Более 100 граммов марихуаны изъято у двоих жителей Ингушетии

В рамках операции «Мак-2020» накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках сотрудниками полиции в Назрани задержан и доставлен в отделение 37-летний горожанин, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 36,40 грамма марихуаны.