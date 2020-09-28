Более 100 граммов марихуаны изъято у двоих жителей Ингушетии
В рамках операции «Мак-2020» накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках сотрудниками полиции в Назрани задержан и доставлен в отделение 37-летний горожанин, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 36,40 грамма марихуаны.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
Также поздно вечером 27 сентября на контрольно-заградительном посту «Маяк-11» сотрудниками отдельного батальона ППСП межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» остановлена автомашина «ВАЗ-210740», под управлением 22-летнего жителя сельского поселения Сагопши.
У находившегося в салоне автомашины 31-летнего жителя Малгобека при личном досмотре обнаружено и изъято 84,06 грамма марихуаны.
В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство).