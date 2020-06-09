Фауна

Более 100 фотоловушек установят в лесах Ингушетии для фиксации передвижения животных

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В лесах Ингушетии начали установку фотоловушек для отслеживания передвижений диких животных, а также контроля за охотниками и лесорубами. Всего будет установлено более 100 средств слежения, сообщил СМИ и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

«Мы приступили к работе по установке в лесах республики фотоловушек, которые работают по принципу авторегистратора, будут отслеживать не только нарушителей лесного законодательства, но и помогут узнать передвижение диких животных и их численность. Для этого их расставят в лесу возле возможных мест незаконной добычи древесины и «лесных столовых». Всего, до конца следующего года мы планируем установить в лесах более 100 таких средств слежения», — сказал Евлоев.

По его словам, ранее подобная работа позволила выявить факты незаконной рубки леса.

По данным Минприроды региона, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли — 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным типам.

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