Более 100 фотоловушек установят в лесах Ингушетии для фиксации передвижения животных

«Мы приступили к работе по установке в лесах республики фотоловушек, которые работают по принципу авторегистратора, будут отслеживать не только нарушителей лесного законодательства, но и помогут узнать передвижение диких животных и их численность. Для этого их расставят в лесу возле возможных мест незаконной добычи древесины и «лесных столовых». Всего, до конца следующего года мы планируем установить в лесах более 100 таких средств слежения», — сказал Евлоев.

По его словам, ранее подобная работа позволила выявить факты незаконной рубки леса.

По данным Минприроды региона, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли — 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным типам.