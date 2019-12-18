Более 10 тысяч жителей Ингушетии не смогут выехать за границу из-за долгов

Он отметил, что без заграничного отдыха рискуют остаться те, кто имеют задолженности на сумму свыше 30 тысяч рублей. Однако, если должник не оплатил в течение 2-х месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда выносится при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей.

Гиреев напомнил, что 20 декабря Федеральной службой судебных приставов проводится Всероссийская акция «Узнай о своих долгах». Данная акция особенно актуальна для граждан, которые планируют провести новогодние каникулы за границей. В этот день судебные приставы России расскажут гражданам об информационных онлайн-сервисах, разработанных ФССП, а также о негативных последствиях, возникающих при несвоевременной оплате задолженности.

Одним из таких последствий и является ограничение в праве выезда за пределы России.

Поэтому управление ФССП России по республике настоятельно рекомендуют гражданам планировать поездки с проверки наличия задолженности через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», функционирующий на сайте ведомства.