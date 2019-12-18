УФССП

Более 10 тысяч жителей Ингушетии не смогут выехать за границу из-за долгов

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Более 10 тысяч жителей Ингушетии числится в списке «невыездных». Их совокупный долг по исполнительным производствам превысил отметку в 5,4 миллиарда рублей, сообщил «Ингушетии» начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по республике Мовлатгирей Гиреев.

Он отметил, что без заграничного отдыха рискуют остаться те, кто имеют задолженности на сумму свыше 30 тысяч рублей. Однако, если должник не оплатил в течение 2-х месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда выносится при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей.

Гиреев напомнил, что 20 декабря Федеральной службой судебных приставов проводится Всероссийская акция «Узнай о своих долгах». Данная акция особенно актуальна для граждан, которые планируют провести новогодние каникулы за границей. В этот день судебные приставы России расскажут гражданам об информационных онлайн-сервисах, разработанных ФССП, а также о негативных последствиях, возникающих при несвоевременной оплате задолженности.

Одним из таких последствий и является ограничение в праве выезда за пределы России.

Поэтому управление ФССП России по республике настоятельно рекомендуют гражданам планировать поездки с проверки наличия задолженности через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», функционирующий на сайте ведомства.

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