Бокс

Боксеры-профессионалы надеются, что со сменой руководства региональной федерации любительский бокс ждут перемены к лучшему

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Отсутствие финансирования не единственная причина многочисленных проблем в республиканском олимпийском боксе, считает Хусейн Бузуртанов. Об этом менеджер профессиональных боксеров Али Измайлова, Альберта Хамхоева и Исмаила Илиева заявил во время пресс-конференции в редакции газеты «Ингушетия».

«У нас и раньше было весьма скудное финансирование, но при этом спортсмены всегда занимали лидирующие позиции на турнирах», — сказал Бузуртанов. «Нельзя все проблемы списывать на отсутствие денег. На мой взгляд, куда более важную роль в развитии бокса играет правильный подход руководства федерации и тренерского состава», — подчеркнул менеджер.

Хусейн Бузуртанов напомнил, какие препятствия приходилось преодолевать Баширу Евлоеву — тренеру известного боксера Ислама Тимурзиева, но, несмотря на все трудности, его воспитанники добивались значимых результатов.

По мнению менеджера, в Ингушетии есть талантливые наставники, нужно лишь изменить подход к расстановке приоритетов.

«У нас нет больших финансовых возможностей, поэтому в первую очередь необходимо поддерживать талантливых ребят», — считает он.

В свою очередь Али Измайлов и Альберт Хамхоев выразили надежду на то, что со сменой руководства региональной федерации любительский бокс в Ингушетии ждут перемены к лучшему.

Как уже сообщала наша газета, накануне в пресс-центре «Ингушетии» прошла пресс-конференция с участием боксеров-профессионалов Исмаила Илиева, Али Измайлова и Альберта Хамхоева и их менеджера Хусейна Бузуртанова. На протяжении часа гости редакции отвечали на вопросы региональных журналистов, а также делились планами на ближайшую перспективу.

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