Боксеры из Ингушетии успешно выступили на Новогоднем турнире в Ставропольском крае
Ингушская сборная команда по боксу успешно выступила на открытом Новогоднем турнире с участием представителей регионов СКФО и других регионов России в станице Суворовской Ставропольского края.
В противостоянии на ринге Новогоднего турнира они смогли завоевать девять медалей, шесть из которых золотые и три серебряные.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, победителями турнира стали Колоев Илез (48 кг), Гулиев Акромат (50 кг), Хамчиев Магомед-Башир (40 кг), Хамхоев Мухаммад (32 кг), Базиев Абдул-Малик (44 кг) и Тумгоев Абдул-Малик (40 кг).
Серебряные медали завоевали Балаев Абдула (66 кг), Арчаков Амир (70 кг), Балаев Акраман (48 кг) и Джандигов Рахим (35 кг).