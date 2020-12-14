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Боксеры из Ингушетии успешно выступили на Новогоднем турнире в Ставропольском крае

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Ингушская сборная команда по боксу успешно выступила на открытом Новогоднем турнире с участием представителей регионов СКФО и других регионов России в станице Суворовской Ставропольского края.

В противостоянии на ринге Новогоднего турнира они смогли завоевать девять медалей, шесть из которых золотые и три серебряные.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, победителями турнира стали Колоев Илез (48 кг), Гулиев Акромат (50 кг), Хамчиев Магомед-Башир (40 кг), Хамхоев Мухаммад (32 кг), Базиев Абдул-Малик (44 кг) и Тумгоев Абдул-Малик (40 кг).

Серебряные медали завоевали Балаев Абдула (66 кг), Арчаков Амир (70 кг), Балаев Акраман (48 кг) и Джандигов Рахим (35 кг).

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