Единоборства

Боксеры из Ингушетии успешно выступили на межрегиональном турнире в Ставропольском крае

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Спортсмены из Ингушетии приняли участие в межрегиональном турнире среди старших юношей «Бокс против наркотиков», который проходил в Ставропольском крае.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, золотые медали завоевали Саутиев Нурсултан (52 кг), Эсмурзиев Аслан (54 кг), Торшхоев Расул (60 кг), «серебро» в активе у Дзахкиева Адама (46 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Измайлова Магомеда, Погорова Магомеда, Мальсагова Герихана и Садакиева Мустафы.

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