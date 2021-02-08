Боксеры из Ингушетии успешно выступили на межрегиональном турнире в Ставропольском крае
Спортсмены из Ингушетии приняли участие в межрегиональном турнире среди старших юношей «Бокс против наркотиков», который проходил в Ставропольском крае.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, золотые медали завоевали Саутиев Нурсултан (52 кг), Эсмурзиев Аслан (54 кг), Торшхоев Расул (60 кг), «серебро» в активе у Дзахкиева Адама (46 кг).
Тренируются спортсмены под руководством Измайлова Магомеда, Погорова Магомеда, Мальсагова Герихана и Садакиева Мустафы.