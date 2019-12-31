Боксеры Ингушетии получили в подарок лапы, перчатки и шлемы
В республиканской спортивной школе по боксу прошло приятное мероприятие. Тренеры боксерских школ получили в подарок спортивный инвентарь: лапы, перчатки и шлемы.
Организаторами акции выступили федерации бокса России и Ингушетии, сообщает пресс-служба министерства региона.
Директор РСШ по боксу Абукар Дзангиев выразил огромную благодарность генеральному секретарю федерации бокса России Умару Кремлеву за оказанную материальную помощь в приобретении боксерской экипировки, а также за неоценимый вклад в развитии бокса в республике, говорится в релизе.