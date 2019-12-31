Боксеры Ингушетии получили в подарок лапы, перчатки и шлемы

Организаторами акции выступили федерации бокса России и Ингушетии, сообщает пресс-служба министерства региона.

Директор РСШ по боксу Абукар Дзангиев выразил огромную благодарность генеральному секретарю федерации бокса России Умару Кремлеву за оказанную материальную помощь в приобретении боксерской экипировки, а также за неоценимый вклад в развитии бокса в республике, говорится в релизе.