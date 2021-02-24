Бокс

Боксер из клуба «Чингиз» стал победителем турнира «Юность России»

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Представитель спортивного куба «Чингиз» Хамид Хамхоев успешно выступил на престижных соревнованиях ОГФСО «Юность России» по боксу, сообщил «Ингушетии» руководитель клуба Джабраил Барахоев.

«В финальном бою наш спортсмен одолел своего оппонента из Ульяновской области, чемпиона первенства Европы 2019 года Андрея Бронского и стал чемпионом турнира», — сказал он. «Победа на соревнованиях принесла Хамхоеву путевку на первенство России, где он поборется за отбор на Европу», — добавил собеседник нашего издания.

Тренируется чемпион под руководством Гирихана Мальсагова и Магомеда Погорова.

Отметим, что первенство ОГФСО «Юность России» проходило в спортивном комплексе «Урарту» в станице Суворовской с 14 по 20 февраля. В соревнованиях принимали участие юниоры 17-18 лет, юноши 13-14 лет, а также представительницы прекрасного пола 15-16 и 13-14 лет. Они разыграли награды в общей сложности более чем в 30 весовых категориях.

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