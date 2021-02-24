Боксер из клуба «Чингиз» стал победителем турнира «Юность России»

«В финальном бою наш спортсмен одолел своего оппонента из Ульяновской области, чемпиона первенства Европы 2019 года Андрея Бронского и стал чемпионом турнира», — сказал он. «Победа на соревнованиях принесла Хамхоеву путевку на первенство России, где он поборется за отбор на Европу», — добавил собеседник нашего издания.

Тренируется чемпион под руководством Гирихана Мальсагова и Магомеда Погорова.

Отметим, что первенство ОГФСО «Юность России» проходило в спортивном комплексе «Урарту» в станице Суворовской с 14 по 20 февраля. В соревнованиях принимали участие юниоры 17-18 лет, юноши 13-14 лет, а также представительницы прекрасного пола 15-16 и 13-14 лет. Они разыграли награды в общей сложности более чем в 30 весовых категориях.