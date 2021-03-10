Бокс

Боксер Али Измайлов поднялся на 11-ю позицию в рейтинге IBF

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Ингушский боксер-профессионал Али Измайлов поднялся на 11-ю строчку в обновленном рейтинге Международной боксёрской федерации (IBF), сообщил «Ингушетии» его менеджер Хусейн Бузуртанов.

Напомним, что в конце ноября 2020 года Измайлов провел свой пятый бой в профи, одержав досрочную победу над соотечественником Русланом Файфером. После чего ингушский полутяжеловес вошёл в Топ-15 лучших боксёров своего веса по версии IBF. Накануне федерация обновила рейтинг, подняв Измайлова с 13-й на 11-ю позицию.

Как ранее сообщала «Ингушетия», Али Измайлов мог провести очередной поединок в начале марта, но из-за полученной травмы бой был перенесен на неопределенный срок. По информации менеджера боксера Хусейна Бузуртанова, после реабилитации спортсмен планирует вновь выйти на ринг. Точна дата поединка пока не называется.

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