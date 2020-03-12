Боксер Али Измайлов одержал третью победу на профессиональном ринге

Бой состоялся сегодня в Казани и стал первым среди поединков основного карда в рамках турнира по профессиональному боксу «Кубок Казанского кремля».

Нынешний успех уже третий в череде побед ингушского боксера на профессиональном ринге.

Талант Али Измайлова оценил присутствовавший на турнире чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший, в телефонном интервью «Ингушетии» рассказал менеджер спортсмена Хусейн Бузуртанов.

Напомним, что Измайлов дебютировал на профессиональном ринге в августе 2019 года в рамках вечера бокса «Проспект» в Лужниках. Исход боя был решен уже в третьем раунде — технический нокаут, и победа в копилке ингушского боксера.

В октябре Измайлов повторил успех, завершив 6-раундовое противостояние с Дмитрием Сухотским в свою пользу.

Для его соперника, Сергея Екимова, нынешнее поражение стало уже вторым по счету. До осени прошлого года ему на протяжении 18 боев неизменно сопутствовала удача.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет Али Измайлова и всю его команду с успешным выступлением. Желаем ему новых высот и красивых уверенных побед.