Боевой элемент авиабомбы и более 500 патронов калибра 7,62 обнаружили росгвардейцы в тайнике в Ингушетии

Боеприпасы были изъяты и переданы в правоохранительные органы. Позже в этом же районе был обнаружен маршевый двигатель от выстрела к противотанковому гранатомету ПГ-7 и боевой элемент авиабомбы.

После обследования боеприпасов саперы уничтожили их накладным зарядом, сообщает пресс-служба Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе.