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Боевой элемент авиабомбы и более 500 патронов калибра 7,62 обнаружили росгвардейцы в тайнике в Ингушетии

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В Сунженском районе Ингушетия военнослужащие спецназа из состава Объединенной группировки войск на Северном Кавказе обнаружили тайник, в котором находилось более пятисот 7,62-миллиметровых патронов к стрелковому оружию.

Боеприпасы были изъяты и переданы в правоохранительные органы. Позже в этом же районе был обнаружен маршевый двигатель от выстрела к противотанковому гранатомету ПГ-7 и боевой элемент авиабомбы.

После обследования боеприпасов саперы уничтожили их накладным зарядом, сообщает пресс-служба Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе.

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