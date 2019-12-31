Боевой элемент авиабомбы и более 500 патронов калибра 7,62 обнаружили росгвардейцы в тайнике в Ингушетии
В Сунженском районе Ингушетия военнослужащие спецназа из состава Объединенной группировки войск на Северном Кавказе обнаружили тайник, в котором находилось более пятисот 7,62-миллиметровых патронов к стрелковому оружию.
Боеприпасы были изъяты и переданы в правоохранительные органы. Позже в этом же районе был обнаружен маршевый двигатель от выстрела к противотанковому гранатомету ПГ-7 и боевой элемент авиабомбы.
После обследования боеприпасов саперы уничтожили их накладным зарядом, сообщает пресс-служба Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе.