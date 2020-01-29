Единоборства

Боец смешанных единоборств Адам Хамхоев представит республику на чемпионате СКФО

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Ингушский боец Адам Хамхоев, выступающий в категории до 56 кг, стал победителем чемпионата республики по ММА, сообщили «Ингушетии» в группе поддержки спортсмена.

«Адам стал чемпионом республики. В составе региональной сборной он выступит на чемпионате СКФО по смешанным единоборствам», — сказал собеседник нашего издания.

Представитель группы поддержки напомнил, что в 2019 году спортсмен одержал уверенную победу на чемпионате СКФО, а также впервые в истории республиканского ММА стал призером чемпионата России, Кубка России и призером чемпионата мира по этому виду спорта.

Отметим, что тренируется боец под руководством отца — Беслана Хамхоева, и старшего брата — Магомеда Хамхоева.

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