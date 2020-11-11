Боец Мухамед Дзангиев стал призером чемпионата и первенства по ММА
Ингушский боец смешанных единоборств Мухамед Дзангиев, представляющий клуб «Эрзи», успешно выступил на открытом первенстве Моздокского района по ММА, сообщили нашей газете в группе поддержки спортсмена.
По информации собеседника издания, Дзангиев завоевал серебряную награду в весовой категории до 60 кг.
Как стало известно «Ингушетии», в рамках турнира спортсмен провел 3 поединка, в двух из них одержав убедительную победу.
Отметим, что участниками проходившего накануне открытого чемпионата и первенства Моздокского района стали порядка 150 бойцов из различных регионов Северного Кавказа.