Боец Адам Хамхоев одержал победу на мастерском турнире в Нальчике

Тренируется боец под руководством своих отца и брата — Беслана и Магомеда Хамхоевых.

Как ранее сообщала «Ингушетия», более сотни спортсменов из регионов СКФО и других субъектов нашей страны съехались в минувшие выходные в столицу Кабардино-Балкарии, чтобы принять участие в турнире, посвященном памяти известного советского и российского государственного деятеля Юрия Кокова.

Ингушетию на соревнованиях представляли 15 спортсменов. По итогам состязаний, завоевав 3 «золота», «серебро» и 4 «бронзы», сборная республики заняла первое общекомандное место, а победителям турнира было присвоено звание «Мастер спорта по смешанному боевому единоборству».