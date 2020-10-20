Единоборства

Боец Адам Хамхоев одержал победу на мастерском турнире в Нальчике

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Ингушский суперлегковес Адам Хамхоев, представляющий бойцовский клуб «Эрзи», стал победителем Всероссийского мастерского турнира памяти первого президента КБР Валерия Кокова по смешанному боевому единоборству (ММА), который проходил в минувшие выходные в Нальчике. Об этом нашей газете сообщили в группе поддержки спортсмена.

Тренируется боец под руководством своих отца и брата — Беслана и Магомеда Хамхоевых.

Как ранее сообщала «Ингушетия», более сотни спортсменов из регионов СКФО и других субъектов нашей страны съехались в минувшие выходные в столицу Кабардино-Балкарии, чтобы принять участие в турнире, посвященном памяти известного советского и российского государственного деятеля Юрия Кокова.

Ингушетию на соревнованиях представляли 15 спортсменов. По итогам состязаний, завоевав 3 «золота», «серебро» и 4 «бронзы», сборная республики заняла первое общекомандное место, а победителям турнира было присвоено звание «Мастер спорта по смешанному боевому единоборству».

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