Блокадная пайка хлеба на улицах Сунжи в Ингушетии
Акцию «Блокадный хлеб» провели учащиеся средней общеобразовательной школы № 2 г. Сунжа, сообщила газете «Ингушетия» директор заведения Айшат Костоева.
Дети раздавали кусочки черного хлеба в блокадных граммах автолюбителям, проезжающим по улицам Сунжи.
«Это не просто дежурная акция. На таких примерах можно воспитывать подрастающее поколение в уважении к памяти их дедов и прадедов, которые заплатили дорогую цену за их мирное настоящее», — считает директор.
Автолюбители, для которых это мероприятие было неожиданностью, отнеслись к ней с одобрением.
«Таких добрых и очень важных акций должно быть больше», — заявил Тагир Муталиев, водитель автотранспорта, который также получил «блокадный паек» черного хлеба.