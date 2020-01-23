Блокадная пайка хлеба на улицах Сунжи в Ингушетии

Дети раздавали кусочки черного хлеба в блокадных граммах автолюбителям, проезжающим по улицам Сунжи.

«Это не просто дежурная акция. На таких примерах можно воспитывать подрастающее поколение в уважении к памяти их дедов и прадедов, которые заплатили дорогую цену за их мирное настоящее», — считает директор.

Автолюбители, для которых это мероприятие было неожиданностью, отнеслись к ней с одобрением.

«Таких добрых и очень важных акций должно быть больше», — заявил Тагир Муталиев, водитель автотранспорта, который также получил «блокадный паек» черного хлеба.