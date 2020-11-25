Близятся к завершению работы по капитальному ремонту автодороги «Назрань — Средние Ачалуки» по улице Коммунальной в Назрани
В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» близятся к завершению работы по капитальному ремонту автодороги «Назрань — Средние Ачалуки» по улице Коммунальной в Назрани.
В настоящее время ведутся комплексные работы по установке дорожных знаков и информационных щитов и уборке прилегающей к дороге территории.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба «Ингушавтодора», работы ведутся с опережением графика и с соблюдением технических норм.