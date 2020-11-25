В настоящее время ведутся комплексные работы по установке дорожных знаков и информационных щитов и уборке прилегающей к дороге территории.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба «Ингушавтодора», работы ведутся с опережением графика и с соблюдением технических норм.