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Близится к завершению реконструкция спортивно-тренировочного центра «Мужичи» в рамках проекта «Спорт — норма жизни»

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В Ингушетии завершается реконструкция республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи».

Работы на объекте проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Строительство идет полным ходом, сдача в эксплуатацию центра планируется до конца текущего года.

По словам заместителя министра спорта республики Магомеда Мургустова, на объекте, строительная готовность которого составляет 90%, полностью завершены работы в обновленных корпусах, а в новых проходит укладка линолеума, малярные работы и установка мебели.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства региона, кроме того, завершены работы по благоустройству прилегающей территории, на которой размещены футбольное поле, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки.

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