Благоустройство общественных территорий в Сунженском районе Ингушетии завершается

В текущем году в рамках данного проекта благоустраивают три масштабные общественные территории в муниципальных образованиях Троицкое и Алхасты. Так, в сельском поселении Троицкое проведена работа по строительству асфальтированного тротуара с бордюром и дополнительными карманами — площадками для отдыха, установлены скамейки и урны, налажено уличное освещение с установкой фонарных столбов на двух улицах: Багаева протяженностью 1200 м и Речной протяженностью 600 м.

В Алхастах жители проголосовали за благоустройство центральной улицы Заводской. Здесь также вдоль улицы вымощен тротуар с асфальтовым покрытием, установлены лавочки и урны, а также обустроено освещение.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в районе реализуется уже четвертый год. Общий объем финансирования для благоустройства общественных пространств в целях реализации программы в текущем году составил около 12,5 млн рублей.