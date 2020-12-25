Благоустройство

Благоустройство общественных пространств в Сунженском районе Ингушетии завершено на 100%

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Благоустройство общественных пространств в Сунженском районе в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершено на 100%.

В уходящем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проведена масштабная работа по благоустройству 3-х общественных территорий в муниципальных образованиях района — улиц Багаева и Речная в с. п. Троицкое и центральной улицы Заводская в с. п. Алхасты.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, проектом было предусмотрено строительство асфальтированного тротуара с бордюром, дополнительными карманами — площадками для отдыха, установка скамеек и урн, обустройство уличного освещения с установкой фонарных столбов. Генеральным подрядчиком — ООО «Сад 21 век» — весь объем работ уже выполнен. Общий объем финансирования для благоустройства общественных пространств в целях реализации программы в текущем году составил около 12,5 млн рублей.

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